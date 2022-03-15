資深藝人張魁的兒子張覺引，四年前因得知涂姓男子與黃姓、張姓友人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，讓黃、張兩人率眾將他押走逼債，但他始終否認犯案，還辯稱自己是星二代不會犯罪。台北地院15日依幫助剝奪他人行動自由罪判處他5個月徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

張覺引另遭控趁涂男被黃、張等人擄走時，偷走當時涂男身上所背三宅一生的名牌包及包內現金，2020年遭台北地院依詐欺罪判處8個月徒刑。

檢方起訴指出，張覺引與涂男、黃男、張男均熟識，因此得知涂男與黃、張兩人間有債務糾紛。2018年7月1日下午，張覺引向黃、張表示，可約出涂見面。同日晚間，黃、張兩人得知涂男將前往北市信義區某咖啡店，於是率眾將涂男押走上車，帶至往新北市樹林區逼債，直到隔日凌晨才被警方查獲。

張覺引曾辯稱，當天他和涂男開車到上述信義區咖啡店時，剛好想拉肚子，待如廁完回來，涂男已被擄走。其律師一度告訴法官，張覺引是知名藝人的星二代，不會與歹徒聯手犯案，但顯然未被法官採信。