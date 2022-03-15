武陵農場紅粉櫻花已落幕，台灣少有的刺梅目前綻放中。(武陵農場提供)

武陵農場的李花逐漸綻放，吸引許多遊客上山大飽眼福。(武陵農場提供)

七吋桃嬌嫩欲滴，迎著晨曦的朝露，在陽光下閃耀動人。(武陵農場提供)

武陵農場紅粉櫻花已落幕，台灣少有的刺梅目前綻放中，色彩繽紛相當吸睛，時不時可見台灣特有種冠羽畫眉啜飲刺梅花蜜，悠遊花叢間好不快活。副場長胡發韜表示，刺梅盛開代表春天已悄悄來臨，花期將持續到4月，歡迎大家上山大飽眼福。

武陵農場是遊客度假的好去處，農場內特有的七吋桃陸續盛開中，七吋桃嬌嫩欲滴，迎著晨曦的朝露，在陽光下閃耀動人，晶通剔透十分美麗，另李花也逐漸綻放，相當賞心悅目。

胡發韜指出，刺梅又稱長壽梅、貼梗海棠，就是中國文學詩詞裡「一樹梨花壓海棠」中的海棠花，花色豔麗異常，非常亮眼美麗，也是武陵農場特色花卉之一，從目前開始一直開到4月初，最佳觀賞景點在場部前方行館前，以及牛頓蘋果花園對面區域。

此外，台灣特有種冠羽畫眉啜飲刺梅花蜜，悠遊花叢間好不快活；山林中的小精靈藍腹鷴，翱翔在武陵農場山林間，非常炫目璀璨，是鳥中仙子的化身，可遇不可求，每每巧遇都讓遊客興奮不已，直呼「沒想到在淡季的武陵農場，有這般不可思議的美麗奇遇與夢幻景色」。