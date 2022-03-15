俄烏戰爭延燒，外界質疑藍營有「疑美論」。對此，國民黨國際部主任黃介表示，「親美保台、穩陸護台」就是國民黨的路線，而台灣人是否親中的關鍵不在台灣人，而在於中國大陸，若中國自己沒做好，當然就沒人要親；他也說，兩岸保持熱線可以避免戰爭，而非有狀況時靠大外宣或大內宣。

至於美中俄有無可能形成「新三國演義」，黃介正指出，由於美國現在內部有一些矛盾，烏俄戰爭會讓俄羅斯分攤掉美國對中國施加的壓力；另一方面，中國與烏克蘭、俄羅斯都有交情，這次烏俄戰爭中，可以觀察中國是否能夠成為一個公正、公道的大國，「新三國演義」是中國一個提升外交能量的機會。

黃介正中午接受廣播專訪表示，自己並沒有疑美論，但美國現在雖然是世界第一強權，內部問題卻很多，比如社會貧富、族裔、政黨意識形態等，而台灣依賴美國，若對美國內部研究不夠，就容易在美國對台政策上判斷錯誤。

他強調，美國只會保護自己的國家利益，其對台灣政治人物的看法，就是看誰上台能夠維護美國的利益，美國本身不親綠也不親藍，只親他自己，這是真的。

他剖析，台灣民眾喜歡親美的原因，就是美國是世界上唯一一個可以從戰略態勢到武器供應，來維持台海軍事穩定，並且頂住北京壓力幫助台灣的國家，同時民眾也怕被美國丟包，怕跟美國不夠親近，導致在台海中間槓桿失掉；無論藍白綠，一定都希望美國能給台灣一定的安全承諾。

針對國民黨前主席洪秀柱拋出兩岸應加速統一大業，黃介正稱國民黨予以尊重，並反問「若洪秀柱所說的話，要國民黨出來面對，那（前副總統）呂秀蓮說的話，民進黨要不要面對？」，至於其他退將說美國不會來幫台灣，這並不是疑美論，因為美國是會來幫忙，但不是來救你，而是讓你自己救自己。