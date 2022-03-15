俄羅斯可能倒債的炸彈已經進入倒數計時，美國財政部官員周一表示，該部門認為美國金融體系對俄羅斯主權債券的直接曝險有限，如果俄國倒債，影響最大還是已經因西方制裁而搖搖欲墜的俄羅斯經濟。經濟學家警告，全球制裁將把俄羅斯經濟打回至少30年前，未來該國可能面臨數十年的經濟孤立。

美國財政部官員表示，俄羅斯如果發生債務違約，將給該國經濟與金融系統帶來更大的打擊，莫斯科將難以找到新的借款來源，且未來的借貸成本也將升高。

如果俄羅斯真的無法償還到期款項，這將是自「1917年俄國大革命」（The Russian Revolution）以來首次債務違約。

俄羅斯必須在周三為兩檔以美元計價的「國際債券」（Eurobond）支付到期票息約1.17億美元。

該國財政部長Anton Siluanov表示，西方國家的制裁已導致俄羅斯超過3000億美元的黃金和外匯儲備遭到凍結，幾乎佔了俄國外匯儲備總額的一半。如果國際制裁讓俄國無法以美元支付，俄國就會使用盧布付款給「不友善國家」的債權人，直到西方取消制裁為止。但此舉也將被市場視為一種債務違約。

美國財政部副部長Wally Adeyemo接受媒體訪問時表示，俄羅斯選擇如何償還債務，將決定其總統普丁繼續進攻烏克蘭的資源是否枯竭。這些選擇終將迫使普丁決定要繼續入侵烏克蘭，還是停止這場戰爭。

這兩檔俄羅斯的「國際債券」將於2023年和2043年到期，其周一的交易價格在20美分以下。美國財政部官員表示，俄羅斯主權債券價格大跌，顯示其違約的可能性很高，投資人正在密切關注即將到期的付款，也正在為其他結果做準備。

此前國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，俄國違約已不再是不可能的事，該國雖然有錢可以償還債務，但無法動用這些資金。

經濟學家警告，普丁對烏克蘭發動戰爭以及隨之而來的全球制裁，將徹底改變俄羅斯的經濟未來，這個國家用了40年努力打造一個以市場為基礎的繁榮經濟，但在一夕之間將倒退至少30年、被打回舊蘇聯時代。未來俄羅斯恐將面臨至少5年的經濟孤立，這段時間長達數十年的可能性更高。