三重區一位陳姓國小老師，春風化雨30年，卻為照顧弟、妹耽誤婚事，晚年罹癌，原擬退休後好好養病，卻因弟、妹也相繼罹患重症，陳老師用盡退休俸幫忙照顧，不料舊疾復發，上月往生，昔日同事出面張羅，以聯合公祭和樹葬辦妥，因陳老師生前還惦記2位弟妹，圓融行善團得知後，以1人1000元行善接龍，在2小時內募集了16萬2千元，幫助陳老師完成遺願。

三重區長陳奇正也代表市府致贈1萬元慰問金給家屬，並指示社會課同仁後續提供送餐和長照服務；三重社福中心主任劉彥伯表示，目前案家有申請身障生活津貼，每月有5065元補助，後續將再協助租屋補助申請，或連結其他社會資源挹注。

陳奇正、劉彥伯和圓融行善團召集人許誥等人，14日連袂探視陳老師的妹妹，她原本從事看護工作，因重度糖尿病及末期腎病變，每周需洗腎3次，不良於行，已多年無法工作；弟弟無一技之長，靠打零工，也因糖尿病及心臟重症，進行繞道手術等，兩人的龐大醫療費用及生活照應均落在陳老師身上。

陳老師任教的學校王主任表示，陳老師奉獻教育30年，負責高年級自然課程，對學生循循善誘，非常受學生喜愛；也曾擔任過行政職，與同事相處融洽，在校後期就已發現罹患乳癌，靠醫療及意志力支撐，4年前辦理退休養病，不料弟妹的醫療和生活重擔接踵而至，反成為壓垮她的最後稻草。

陳老師一家三人均未結婚，沒有子嗣照應，租屋在碧華街一間小屋，她上個月往生，昔日同事相互連絡出面致意，希望以奠儀幫助陳老師的2位弟妹，圓融行善團員得知後，在Line群組發起濟助，短短2個小時內即湧入162個＋1。