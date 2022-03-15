台灣之星今(15)日宣布品牌再創佳績，獲得「2021行銷傳播傑出貢獻獎」肯定，成功以「全民5G」360度整合營銷傳播專案，從400多件參賽作品中脫穎而出，奪下「年度傑出廣告主-策略達陣獎-金獎」殊榮。

回顧2020年，因應國家發展政策，台灣領先全球成為了5G商轉的前段班一員，但當時電信產業已經受到499之亂後帶來的4G資費價格戰影響、營運壓力大增；接續而來的5G頻譜競標更創下世界第三高的5G頻譜標金，再加上5G基地台建置成本相較4G高近三倍等種種因素，導致營運成本大幅提高、各業者皆面臨到全新挑戰。

台灣之星表示：「5G帶來了新機會、但伴隨而來的是更多營運層面的挑戰，身為小業者的台灣之星，面對總市佔超過8成的三大電信業者，要如何在5G市場中突圍、爭取更多5G用戶加入，成為我們的首要課題。

台灣之星秉持長期以來『在消費者在乎的地方做到最好』理念，開台前即全面展開消費者訪談、深入了解消費者痛點及疑慮；開台後更持續觀察市場需求，運用小業者資費產品設計的靈活性，巧妙突破大業者5G高價定位及同質性，成功創造在消費者心中無可取代的品牌價值，進而達成公司5G營運目標。得知獲獎覺得非常開心與榮幸，這代表我們再次展現顛覆、創新的品牌精神，在5G市場走出自己的路，發揮帶動台灣資費多元化及平價化發展的關鍵制衡力量。」