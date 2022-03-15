全球疫情持續延燒，加上俄烏戰爭越演越烈，重創全球經濟，與印度神童阿南德去年底預言2022年3月至4月間會發生戲劇性的大災難不謀而合，而他的最新預言影片再指3月16日將有巨大改變，經濟會有重大修正，但這還不是最慘，他強調4月4日有更大災難來臨，屆時經濟問題還會更嚴峻。

俄烏持續交戰，衛星影像顯示，烏克蘭東南部圍城馬立波受損嚴重。(圖/美聯)

印度神童阿南德去年底預言，2022年3月到4月間可能會有嚴重的經濟問題發生，結果2月24日俄羅斯就入侵烏克蘭，戰事打到3月中都還沒結束，加上全球經濟制裁俄羅斯，經濟大受影響，全球股市劇烈波動，讓外界驚呼阿南德又再度命中。

阿南德最新預言影片指出，「卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」正影響世界，將會造成3、4月間股市、經濟非常強大且嚴重的崩盤，並指出3個關鍵時間，首先是3月16日將是「決定性的一天」，股市將從最牛市的位置離開，預示市場將達到平衡，有巨大改變，指出若富人愈富、窮人愈窮的狀況持續，經濟將一直亂下去。

阿南德說，第2個關鍵時間是4月4日，屆時火星和土星合相，火星力量極為強烈，將進一步增加經濟問題的強度，預言有更大災難來臨，經濟更嚴峻。最後一個關鍵時間在4月13日，黃金和白銀將大漲，白銀價格會創歷史新高，一直到2022年底經濟才會開始好轉。