公視新聞片庫驚傳新聞資料嚴重遺失，包括公視新聞部、客家電視台、公視台語台近5年42萬多筆遭到外包資訊公司人員誤刪，民進黨立委吳思瑤今（15日）在臉書怒嗆：「嚇傻也氣炸」，表示A級機關卻出低級錯誤；如果不是有人爆料，這件事就石沉大海、 掩飾太平了嗎？

據悉，遭到刪除的資料中包含4大公投案等珍貴新聞畫面，未來若要使用畫面，需要向外購買，公視基金會今日針對「公視基金會新聞片庫異常事件」特地做出4點說明，表示目前毀損資料約10萬筆，已經尋回2萬筆，目前仍有8萬筆遺失。

1、本會於二月初發現新聞片庫異常，導致2016-2021年間部分新聞資料遺失，但節目影音資料並未受到影響。

2、此新聞片庫資料計有42萬4千餘筆，本次資料損毀計約10萬筆（包含公視新聞部72456筆、客家電視台計31220筆），其餘32萬筆可從本會IBM磁帶櫃及影音網站取回。上週五（3／11 ） 又已尋回2萬餘筆，至今仍有近8萬筆資料遺失。

3、本會第一時間已要求合作廠商說明，並進行調查，確認資料影響區間及擬定替代方案作業流程，先後通報資安主管機關NCC與本會主管機關文化部，同時於二月份董事會進行專案報告。

4.針對廠商疏失造成的損失，本會已委請律師研議後續求償事宜。