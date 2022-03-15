中華電信於今（15）日發行可持續發展債券，並於櫃檯買賣中心舉辦上櫃掛牌典禮，該檔債券不但是首檔國內電信業所發行永續發展債券，也是全球電信業中少數發行永續發展債券業者之一。

中華電信本次發行的可持續發展債券，發行金額為新台幣35億元，5年期，票面利率為0.69％。本次原定發行台幣30億元，後因投資人認購踴躍而增額發行，為目前國內非製造業發行可持續發展債最大案。此外，在近期利率大幅飆升的趨勢下，逆風定價仍順利取得相對較低利率，顯示市場對本次永續發展債券之高度肯定與支持。

中華電信持續致力推動企業永續發展，在環境保護方面，為首家推動供應鏈永續管理之電信業者、首家取得「ISO 14067及ISO 14046」雙環境管理認證的電信業者。在社會責任方面，中華電信長期投入企業資源進行電信普及建設，致力於縮短數位落差及創造數位機會，具體響應及支持政府保障國民基本通信權益。特別是在COVID-19疫情期間，中華電信善用「ICT科技防疫」，迅速組建「科技防疫團隊」，創新研發「簡訊實聯制」、「防疫監護管制系統」，並以固網、行網、Wi-Fi「三網齊上」的優質寬頻網路環境，力挺全台用戶安心度過防疫階段。

中華電信為符合永續發展整體內涵-環境、生態、經濟及社會，本次發行之可持續發展債券，資金用途將同時涵蓋環境保護及社會發展投資，並透過財務攜手工務業務，實踐永續經營發展理念。