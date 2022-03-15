民眾黨台南市議員參選人蔡宛秦公開自己穿著比基尼泳裝，但臉部打馬賽克的照片佐證，批評市府使用「馬賽克公布法」，僅露出經馬賽克處理過的酒駕累犯姓名、照片並不洽當。（蔡宛秦提供／洪榮志台南傳真）

選舉還沒有正式起跑，選舉官司卻已提前登場。民眾黨台南市議員參選人蔡宛秦不滿批評市府的言論遭網友抺黑，15日在該黨市議員參選人江品璁、江明宗、江國銘等人的陪同下，前往台南地檢署控告2個臉書匿名粉專與1名持續轉發文章的綠營側翼，涉嫌加重誹謗，全案已由檢方受理。

針對市府領先全台公布酒駕累犯個資的做法，蔡宛秦在網路發文，呼籲市府「要做就做全套，不要只做半套」；她還公開自己穿著比基尼泳裝，但臉部打馬賽克的照片佐證，批評市府使用「馬賽克公布法」，僅露出經馬賽克處理過的酒駕累犯姓名、照片並不洽當。

蔡宛秦的發文，被網友截圖作梗，指「民眾黨提名酒駕仔參選」、「台南擬參選議員反對公布酒駕犯」後在網路散布。蔡宛秦不滿被抹黑，今天下午在民眾黨台南市黨部及3名議員參選人的陪同下前往南檢提告加重誹謗罪，希望遏止綠營側翼在網路帶風向，利用假消息梗圖，誹謗、捏造民眾黨反對台南公布酒駕犯。

民眾黨參選人還強調，該黨堅決支持中央對酒駕嚴懲的決心，也支持公布酒駕犯的規範。但在中央法律未施行前，南市府竟以「行政規則」搶先實施「馬賽克公布法」，顯然是為了提前收割中央政績，搶佔全國版面，讓民眾誤以為公開酒駕累犯個人資訊為台南首創。有鑑於此，他們才選擇站出來，公開宣示杜絕此種惡質網軍抹黑選舉文化，繼續殘害台灣民主。