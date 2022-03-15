國家生技園區啟用後，附近居民擔憂大批車輛湧入，恐讓當地被車潮塞爆，變成內湖科技園區翻版。經內政部提報聯外道路興建專案計畫通過，15日舉行祈福動土典禮，預計2025年3月完工，可望紓解園區交通負荷，同時做為防汛期南深橋閘門封閉的替代道路。

中研院國家生技研究園區2018年啟用，不過，在地里長不滿中研院滿口答應編列預算打造隧道做為聯外道路，卻一直沒有下文，痛批中研院根本是騙子，居民憂心大批車輛會讓園區周邊像內科一樣塞爆。

內政部次長花敬群、台北市長柯文哲昨出席動土典禮，花敬群指出，2019年經國發會協調，由內政部提出計畫，2020年行政院全額補助16.5億興建，預計2025年3月完工，可有效紓解園區交通，並做為南深橋閘門封閉的替代道路，提供緊急救災避難使用。

花敬群表示，配合園區營運，未來預計增加2000多人進駐，考量園區人員往返忠孝東路七段的交通需求，開闢824公尺聯外道路，同時拓寬研究院路一段130巷。

柯文哲則說，這個隧道特別規畫自行車及人行隧道，是比較友善的隧道，台北市已經有20幾年沒有開過隧道，很多工程都是一棒接一棒，無法在他任內完成，不過該做的就要做。