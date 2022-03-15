中國外交部發言人趙立堅15日主持例行記者會表示，當地時間3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬舉行會晤，雙方就中美關係以及共同關心的國際與地區問題進行了坦誠深入和建設性的溝通，同意共同落實好兩國元首共識，增進瞭解，管控分歧，擴大共識，加強合作，為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道積累條件。

趙立堅介紹，楊潔篪主任強調台灣問題事關中國的主權和領土完整。美方在中美三個聯合公報中都明確承認只有一個中國，一中原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。

本屆美國政府在台灣問題上作出堅持一個中國政策、不支持台獨的承諾，但行動與表態明顯不符。中方對近期美國在涉台問題上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對。任何縱容支持台獨分裂勢力、企圖打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀，都不可能得逞。中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，中美三個聯合公報規定和美方所做承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。