星座運勢網站「星座看看」分析12星座愛哭排行榜，前三名分別是白羊座、巨蟹座、雙魚座，第一名的雙魚座的眼淚說來就來，跟水龍頭一樣開關自如。

▍第十二名：天蠍座

天蠍座沒什麼同理心，別人哭得多慘都與他無關，就算他真的跟著一起哭了，往往也只是局勢所逼，假裝難過掉幾滴眼淚，而不是真的感同身受。

▍第十一名：摩羯座

摩羯座很早熟，而且非常堅強，能完全掌控自己的情緒，不會輕易受到外界動搖，與其傷心落淚，他們比較會理性分析該怎麼做才能趕快度過難關。

▍第十名：處女座

處女座比較現實，他覺得哭泣很浪費時間，除非掉眼淚能換取什麼好處，否則他只會想要趕快把眼前的困難解決，懶得花時間沉浸在低落的情緒裡。

▍第九名：金牛座

金牛座對周遭的變化沒那麼關心，他們眼裡只有賺錢，就算遇到什麼惹人落淚的事情，他都顯得有些冷淡，像是沒有感情的機器人。

▍第八名：射手座

射手座非常樂觀，喜歡無憂無慮的生活，最討厭沒事哭哭啼啼，如果有什麼傷心的事情跟他傾訴，他很難產生同理心，真的哭不出來。

▍第七名：水瓶座

水瓶座活在自己的世界，如果找他訴苦，他很難體會到對方的感受，除非他自己曾經有類似的經歷，才可能刺激到他的淚點。

▍第六名：雙子座

雙子座其實滿容易共情，很容易被催淚的故事惹哭，不過他們太八卦了，整天聽著身邊的人描述自己的悲慘遭遇，聽久了竟然產生免疫力，就沒那麼容易落淚。

▍第五名：天秤座

天秤座很容易感同身受，看到朋友哭，自己就開始鼻酸，不過因為天秤座偶像包袱很重的關係，他們不會隨隨便便嚎啕大哭，因此位居第五名。

▍第四名：獅子座

獅子座不太會隱藏自己的情緒，開心時大笑，難過時大哭，他們雖然很堅強，不過能落淚他們就不會憋著，算是滿愛哭的類型。

▍第三名：白羊座

白羊座性格直來直往，情緒來得快去得也快，他們個性很像小孩子，傷心就哇哇大哭，不過很快就能擺脫負面情緒，可能下一秒就展現笑顏，讓人跟不上他的步調。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座心思細膩，非常多愁善感，跟他訴苦，他可能哭得比當事人還慘，等到對方已經平復情緒，巨蟹座可能還沉浸在傷心的氛圍中，還要對方反過來安慰他。

▍第一名：雙魚座

雙魚座無論開心或傷心都能哭，隨便一件小事都能讓他落淚，淚腺好像水龍頭一樣說開就開，不當演員太可惜。