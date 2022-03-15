Tendays世界睡眠日精選商品優惠。（Tendays提供）

美國非營利組織世界睡眠協會（WSS World Sleep Society）發起「世界睡眠日」（WSD World SleepDay®），透過預防和管理睡眠障礙來減輕現代社會因缺乏健康睡眠所衍生的問題，頂級床寢TENDAYS響應世界睡眠日，提出了好眠提案「床枕選品8折起」，更有指定床墊單一特價加送枕，指定配件75折起。

頂級床寢品牌TENDAYS認為「全身放鬆的睡眠，才是健康的睡眠」，透過精準睡眠MMT測試(美國肌肉神經能量測試)，選對適合自己的床枕，深睡時間增長，進而提升整體睡眠品質。

希臘蓋婭量身紓壓床共推出5種軟硬度以「精準睡眠MMT醫學測試(Manual Muscle Test)」精確判斷出人體肌肉神經能量，針對個人需求提供「床墊軟硬度客製化」服務，獨家專利風洞透氣及備長炭除濕結構設計，風洞透氣結構，增加床體內空氣自動性對流，再搭配備長炭材質的多孔特色，除臭、除濕，降低悶熱感。 布面使用天絲及冰涼紗方式製作而成，布套導入天絲棉的親膚舒適，人造纖維的平滑不易皺，冰涼單絲波浪斷面紗、高吸濕特性、涼感機能可長效持久，兼具美感與機能性。

Tendays世界睡眠日精選商品優惠。（Tendays提供）

希臘蓋婭量身紓壓枕則訴求量頸訂做，搭配搭配「精準睡眠MMT醫學測試(Manual Muscle Test)」，依國人肩寬、頸長、頭型獨家研發15種枕型，透過個人專屬枕頭，保護頸椎、支撐頭部，舒適好眠。 布面使用天絲及冰涼紗方式製作而成，天絲擁有棉的舒適性、親膚性、吸濕性；毛織物的溫暖、柔軟；絲織品的平滑觸感。冰涼紗是新一代親水性纖維，冰涼單絲波浪斷面紗，具有高吸濕的功能，可有效使靜電不易產生。

舒眠床墊採用人體工學設計，完整貼合肩部、頸部、背部、臀部支撐力，讓肌肉完全放鬆舒適好眠，選用P.T.M.S太空科技減壓棉中添加備長炭元素，利用備長炭本身材質的多孔性特色，達到除臭、調節濕氣的效果，並有國際認證德國TUV檢測，瑞士SGS檢測、台灣MIT檢測、QMX檢測、英國ITS檢測，材質美國進口，全程台灣製造。布套選用波浪造型，凹凸織紋設計，絕佳親膚透氣，觸感舒適柔順，打造精緻絕美工藝，凸面織紋嚴選頂級Modal植物性再生纖維材質，體驗不同柔軟結構，打造極致蓬鬆感。

包浩斯系列也備受消費者喜愛，其內材使用P.T.M.S 太空科技減壓棉，布套選用WinCool涼感紗取材自中央山脈裡類似冷泉的複合礦石粉未研磨成約1／400髮絲細度大小與尼龍混合產出，成為十字斷面纖維涼感紗，以達到透氣涼爽、吸濕排汗機能。即日起至31日，消費滿額3萬、5萬、7萬，再加碼贈送包浩斯系列商品。