現居台灣的德國女孩曼然指出，過去受到大陸朋友及大學老師的影響，對中華文化很有興趣，大學一畢業就來台生活，愛上台灣人的好客、熱情，另外她也說，在台灣環島經常看到土地公廟，讓她充滿安全感，某一次她站在土地公廟前，打電話給在德國的父母，「我不回去了，因為我就是台灣人」，令他們猛搖頭。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（14）日上傳最新影片中，來自德國的曼然指出，19歲時到爸爸的故鄉義大利生活，在當地受到許多大陸朋友影響，對中華文化產生興趣，再回到德國念大學，她選擇華語相關科系，認識了台灣的林姓教師，在對方身上學到「緣分」，是德語和義大利文都無法解釋的詞彙，讓她大學一畢業就飛來台灣。

曼然表示，台灣人跟義大利人的共通點都是很好客、熱情，讓她很快就融入台灣的一切，和台灣人交談，也讓她說出很多用德語也說不出的心裡話，像是找到上輩子的好朋友、貴人或知己，許多台灣人經常對她說，「妳外國人的臉孔下，一定藏著台灣人的靈魂」，她才恍然大悟，原來這就是林老師口中的緣分。

曼然也提及，過去在環島時，不論到哪都會看到土地公廟，給她一種安全感，某一次她站在土地公廟前，打電話給在德國的父母，「我不回去了，因為我就是台灣人」，令他們猛搖頭。