台北捷運新埔站電扶梯「失速」意外引發軒然大波，官方坦言是捷運營運以來首次發生，台北市議員李明賢爆料，目前北捷全線同機型電扶梯一共248台，包括新店線全線、板藍線（昆陽到新埔)一共38站，都潛藏「倒退嚕」風險，他要求在完成全面檢測之前，同型號手扶梯是否先暫停使用，而非僅暫停出事的該組手扶梯而已。

李明賢指出，針對事故原因，目前廠商檢測回報原因有二，其一是齒輪箱故障，因為齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，但關鍵在於電扶梯煞車系統失靈無反應，才會發生倒退嚕無法停止，當時北捷電機處長俞世健坦言「手扶梯有安全迴路、剎車沒反應，這確實要查明」。

李明賢說，目前與新埔站OTIS型號電扶梯一共有248台，包括新店線全線、板藍線(昆陽到新埔)一共38站，等於都潛藏「倒退嚕」的風險，儘管OTIS公司已經完成檢測一半手扶梯，預計2天內完成所有手扶梯檢測，他仍要求捷運局安全第一，在完成檢測之前，同型號手扶梯是否先暫停使用，而非僅暫停出事的該組手扶梯而已。

李明賢表示，對於齒輪箱異常，北捷指稱已經找出原因，未來安檢也會納入SOP機制，但為何剎車系統無反應，至今仍查不出真正原因，這實在令人憂心忡忡。廠商聯繫國外總公司後，回報給捷運局定調竟是「單一個案事件」，然而，倘若其他同型號手扶梯再度發生倒退嚕呢？要是剎車系統還是失靈呢？乘客安全不能開玩笑，更不能妥協。

李明賢認為，這次發生故障的齒輪箱一年多才更新，即使機械故障難以掌握，但廠商至今無法解釋「為何剎車機制失靈」，就代表手扶梯存在一定風險，他要求北捷必須最高安全標準來要求廠商落實檢測，並於最短時間內對外公布事故原因；同時，新會期開議後，也會要求在交通委員會要求召開專案報告。

北捷以往號稱妥善率、準點率最高，這次發生意外難免成為各界焦點，李明賢說，北捷2018年各項故障(包括號誌、月台、軌道)僅14件、2019年也是14件，其中不乏有人為甚至是未來因素；這是手扶梯倒退嚕北捷定調是「機械因素」，但仍應不排除人為疏失，特別是該廠商也承辦東明社宅電梯，過去也發生機械故障爭議。