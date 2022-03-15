竹南龍鳳漁港南堤一座民營電力風車面臨海水侵蝕危機，廠商已埋設鋼椿保護基座。（謝明俊攝）

竹南龍鳳漁港南堤一座民營電力風車面臨海水侵蝕危機，海水直接沖擊岸際保護鄉鋼椿。（謝明俊攝）

竹南龍鳳漁港南堤一座民營電力風車面臨海水侵蝕危機，海水沖刷積沙現象持續發生中。（謝明俊攝）

假日之森木棧道崩坍修復工程目前正加緊趕工中。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港至假日之森海濱沙岸因受沿岸海流改變影響，沿岸潮流持續掏空岸際積沙，已造成假日之森海濱木棧道坍壞，縣府緊急發包搶修棧道，附近岸際發電風車恐遭到影響，風車所屬民間公司，也加強固椿防止海水持續掏空積沙。

國內許多小型漁港因加築防波堤，致使漁港周邊的沿岸潮流改變流向，進而造成沙岸堆積沉沙，遭潮流沖刷帶離，造成沙岸流失後縮，由於沙岸流失情況嚴重，已引起許多學術單位重視，紛紛提出補救措施，其中包括改變保護海岸工法，來減低海岸積沙流失問題。

竹南鎮最重要的觀光景點龍鳳漁港，南堤以南原有廣大的沙岸，一直延伸至中港溪出海口，成為當地重要的海上運動專區以及濱海遊憩區，分別以假日之森、長青之森聞名，不僅成為當地居民、外籍移工的重要休憩區，更是苗栗地區要的海上運動專區。

由於龍鳳漁港海堤延伸興築以及護岸工法影響，造成龍鳳漁港南堤至假日之森間，長近2公里的沙岸快速退縮，連帶影響假日之森沙岸持續崩坍，並危及假日之森沿海木棧步道坍塌。連臨鄰南堤的一具大型發電風車，也因基座遭海水沖刷出現鏽蝕，使得風車岌岌可危。

為了減緩海岸侵蝕帶來危險，南堤緊急設置大型防波裝置，風車所屬的民營廠商，除了在風車基座埋設大片鋼椿來保護基座外，鋼椿護堤也延伸至基座北側，期望減輕海沙流失造成基座危機。但由於海水目前已經可以直接沖刷基座北側，鋼椿可以保護多久，令人擔憂。

苗栗縣政府文觀局也緊急招標發包，請廠商緊急築堤修復崩坍的沙岸，目前工程正在加緊進行中，廠商先修築施工便道，未來將在崩坍的沙岸建置水泥基座後，以砂包建成護岸，減緩沙岸崩坍。