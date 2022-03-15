示意圖／東網

香港大學醫學院團隊推算，截至昨日香港已經有358萬人感染新冠病毒，與早前的推算相同，相信第五波疫情在3月4日已達到頂峰。

團隊表示，在現行社交距離措施不變、市民維持低水平社交接觸的前提下，感染及確診人數會到本月底會有更明顯的下降，推算4月底感染數會下降至1000例，到5月中會進一步下跌至100例以下，屆時第五波疫情的累計感染人數，估計會達到448萬，5102人死亡。

團隊又指，八達通使用量數字顯示，市民在剛過去的週末出行水平開始回升，一旦恢復較為頻繁的社交接觸，將會加快新冠病毒傳播，令感染人數增加，憂慮第五波疫情最終感染及死亡人數，將會被低估。

香港醫管局引入輝瑞及默沙東口服藥， 臨床測試顯示，在確診初期處方，兩款口服藥分別能減低近9成及3成的入院及死亡風險。不過港大團隊指，有關的臨床測試，只針對未接種疫苗的病人，至於已接種疫苗的患者是否有相同效果，需要進一步的監測數據。