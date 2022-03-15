台東縣環保局去年查獲非法棄置事業廢棄物案高達20件。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣環保局積極與內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊台東分隊聯手查緝非法棄置事業廢棄物，去年查獲高達20件；環保局提醒將依違反廢棄物清理法第41條及第46條，最高恐面臨5年、並併科1500萬元以下罰金，呼籲不肖業者切勿以身試法。

環保局表示，去年查獲20件中，涉營建廢棄物者有13件、涉水肥者有3件，其他事業廢棄物者有4件，皆屬未申請領有廢棄物清除、處理許可文件。擅自從事廢棄物貯存、清除、處理，涉及違反廢棄物清理法第41條，並涉同法第46條行政刑罰，涉案相關嫌疑人都將面臨1年以上5年以下刑責，並得併科1500萬元以下罰金，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，以身試法。

環保局指出，近年事業廢棄物常因處理量能不足、處理成本高及去化管道少等因素，不法業者貪小便宜，想謀取利潤，導致廢棄物四處流竄，非法清理、棄置或掩埋廢棄物案件層出不窮，造成土地與環境的污染，損害土地永續利用、破壞環境景觀。

環保局呼籲，不肖業者手法翻新，發現有假借租買土地、廠房來貯存、堆置或掩埋廢棄物的案例，因此土地、廠房所有人在出租時，要慎選確認對象，並注意實際用途，避免無端涉入不法。民眾若有發現上述非法情節，請撥24小時免費陳情專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁https：／／ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案。