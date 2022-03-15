大陸央視新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制15日下午舉行新聞發布會。會上，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，實踐證明，中國現行的「動態清零」總方針和一系列防控措施應對Omicron變異株疫情是行之有效的。要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，採取果斷措施，迅速流調溯源，快速核酸篩查，規範集中隔離，嚴格社區管控，及時區域協查，查補防控漏洞，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治。

米鋒提到本土疫情時透露，近期，大陸多地多點發生本土聚集性疫情，主要為Omicron變異株，傳播快、隱匿性強。3月以來，疫情發生頻次明顯增加，感染人數快速增長，波及範圍不斷擴大，已波及28個省份。疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜。

對於境外輸入疫情，米鋒介紹，當前，全球正在經歷新冠疫情第四波流行高峰，連續十周每週報告新增病例均超過1000萬例，亞洲地區呈現快速上升態勢，大陸周邊有關國家和地區不斷刷新單日新增病例最高紀錄，疫情傳入風險不斷加大。

米鋒強調，要始終堅持戴口罩、勤洗手、多通風、少聚集、一米線等生活習慣，積極接種新冠病毒疫苗，特別是60歲以上老人更要積極接種。