《愛的混混：第1-3集》由陳大天（左起）、嚴正嵐、林哲熹等人主演。（金馬提供）

台灣黑幫電影經典《少年吔，安啦！》全新4K修復版登上影展。（金馬提供）

2022金馬奇幻影展將於4月8日熱鬧展開，今揭曉多部精彩片單，其中包括徐小明執導、侯孝賢監製的台灣黑幫電影經典《少年吔，安啦！》全新4K修復版，以及王維明執導、金馬影帝張震主演和羅大佑配樂的奇幻寓言極短篇《永生號》，都將在金馬奇幻影展世界首映。

閉幕片除了奇幻劇集《良辰吉時》，影展也將搶先放映《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧與游智煒聯手打造的最新奇幻新劇《愛的混混：第1-3集》，也是這部神祕作品首次曝光，看林哲熹、嚴正嵐、鄭人碩等人攜手「陰間好兄弟」，破解懸疑失蹤案。

影展也精選國際影壇的奇幻佳作，包括義大利新銳導演蓋布瑞爾曼尼提角逐威尼斯金獅獎的《蓋世怪胎》，讓馬戲團「怪胎」化身超能英雄，對抗《水漾的女人》德國男星法蘭茲羅戈斯基飾演的納粹反派。《阿達一族》鬼靈精怪的克莉絲汀蕾琪在《愛的怪物論》成了飽經風霜的單親媽媽，為愛挺身對抗怪物。《山謬的異色之旅》則讓恩人變成主人，把帥氣男和豬仔一起「圈養」，展開一場顛覆權力性別的異色成人童話。《一屍到底》導演上田慎一郎新作《急急復雞雞》更是腦洞大開，讓迷失初衷的漫畫店老闆的「下體」飛上天，要尋回的不只是「青春」，還有失去的「小鳥」。

西班牙導演胡安侯希梅內茲席捲各大奇幻影展的《我的人生不同步》，讓電影音效師在真實世界體驗「音畫不同步」的失序人生。新銳導演阿貝斯特再創伊朗電影新高度《血色詩篇》，除了有神奇的運鏡，還有堪比《鬼店》的血漿震撼。驚豔影壇的《烈殺令》不僅將動作、懸疑、恐怖類型玩轉自如，精彩融合非洲音樂、古老神話、巫術信仰和血腥歷史，展現前所未見的非洲樣貌。

訴說愛情魔力的「非一般愛情」單元，今年邀來4部動人的作品。名導藤井道人新作《餘命十年》，小松菜奈與坂口健太郎在搖滾樂團RADWIMPS的深情配樂下談起感人虐戀。義大利導演保羅傑諾維西的《真愛超能力》，讓性格迥異的物理教授與漫畫家，為愛情的理性與感性傷透腦筋。《男人與雲》以童趣想像描繪孤獨男子愛上溫柔雲朵的故事，既詼諧又浪漫。芬蘭新銳導演泰穆尼基的《不看鐵達尼號的男人》則讓觀眾跟著獨居盲男為愛出走，揭開芬蘭人冷靜外表下炙熱無比的心。