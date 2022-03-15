中鋼(2002)召開111年4月份及第二季內銷鋼品盤價會議，全產品基價平均調漲5.83%(每公噸1000-2400元)。四月月盤產品，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、熱軋鋼捲(一般料)、熱軋鋼捲(API)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料)每公噸均調整2100元，熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)每公噸調整1500元，電鍍鋅鋼捲(抗指紋/建材)每公噸調整1500/1000元。

第二季季盤產品，熱軋鋼板(中高碳、工具鋼)、熱軋鋼捲(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼)、汽車料每公噸調整2400元，鋼板(船板、A36/SS400、其他板)、棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)每公噸調整2200元，冷軋鋼捲(製桶) 每公噸調整2000元。

受惠全球各經濟體邁向全面解封，國內外消費及投資動能穩健上揚，製造業景氣持續擴張，去(110)年台灣出口表現耀眼，出口總額達4464億美元，躋身全球前十大，今年元月外銷訂單連續23個月正成長，創歷年同期新高，行政院主計總處上修今年經濟成長率預測值0.27%至4.42％。世界鋼鐵協會預估全球鋼鐵需求今年將成長2.2%，增加4100萬噸至18.96億噸，鋼市需求前景不容看淡，惟俄烏戰事爆發加深國際間政經衝突，加劇全球通膨壓力，美國聯準會(Fed)將於3月啟動升息並規劃縮表，匯率波動風險加大，形成全球經濟疫後復甦及成長的不確定性因素。

俄烏戰爭持續延燒，局勢變化難測，國際社會紛祭出嚴厲制裁，俄羅斯遭逐出SWIFT金融支付體系，擾亂全球金流及物流，加劇市場波動風險及不確定性。俄烏皆為鋼鐵生產大國，合計粗鋼年產量約一億噸、每年出口鋼材超過四千萬噸，以出口至歐洲及亞洲地區為主。目前俄羅斯鋼鐵業因金流限制重挫進出口貿易，烏克蘭主要鋼鐵工業重鎮位處東南方的馬里烏波爾市(Mariupol)亦深陷戰火，該區鋼廠如Azovstal、Ilyich等受到波及而生產停擺，造成全球鋼鐵供應缺口擴大。此外，俄羅斯天然氣產量全球第二大、石油第三大、煤炭第六大，鎳出口占全球約五成，出口凍結使全球能源及大宗商品供需失衡，自2月24日俄烏戰爭爆發以來，國際原油、天然氣價格飆漲，如布蘭特原油一度飆至每桶近140美元，預期能源價格走揚也將推升燃料費及運輸成本。

近年來氣候變遷導致澳洲春夏季洪災發生頻率增加，昆士蘭連日豪大雨加上俄烏戰爭推波助瀾，致澳洲出口煤價快速攀升，每噸突破FOB 660美元，改寫歷史新高(惟大陸鋼廠使用近90%的自產煤礦，每噸僅400多美元，較台日韓等國際鋼廠具成本優勢)；此外，國際鐵礦砂價格同步大漲超過CFR 160美元，廢鋼也越過CFR 650美元大關，國際扁鋼胚成交價格漲至CFR 900~930美元，煉鋼主副原料等大宗商品價格連番巨漲，鋼廠生產成本壓力遽增，高度壓縮鋼廠獲利。(2-1)