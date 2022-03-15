大韓航空(Korean Air)15日表示，主要基於飛安考量，現在飛歐洲以及美東航班，將避開俄羅斯空域範圍。同時，韓國與莫斯科以及海參威之間所有往返客運以及貨運班次，也同步先暫停至4月底再說。

大韓航空指出，這些暫停飛行的航班包括仁川與莫斯科、仁川與海參威之間，以及途中停留莫斯科的。

一些韓國與英國間的國際航班，像是首爾往返倫敦等歐洲航線，現在把航線改成經由中國大陸、哈薩克、土耳其等國家，單趟最多將多耗時2小時45分鐘。

同時，從紐約等北美機場起飛到首爾航班，將改道經過阿拉斯加以及太平洋地區，單程最多也要多增1小時40分鐘。

在既費時又多增燃料費用下，每個月定期飛海參威兩次的韓國廉價航空業者釜山航空(Air Busan)，也正考慮是否要暫時停飛這條航線。至於日本航空公司，在俄國斯2月下旬大舉出兵烏克蘭之後，全日空等早已改變飛歐洲的航道。