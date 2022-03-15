The U.S. warned China will face "significant consequences" for helping Russia economically or militarily in its war against Ukraine https://t.co/H0uQThdKTJ pic.twitter.com/Ic2NvujCBq — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 15, 2022

美國國務院前副制裁協調員說，當北京在決定，該不該幫俄羅斯應付侵略烏克蘭所面臨的西方制裁時，會考慮自身的利益。

據CNBC新聞網14日報導，在歐巴馬政府任內負責白宮制裁政策的涅弗（Richard Nephew）說，美國政府認為，要確保對俄羅斯有效制裁，中方扮演十分重要的角色。他並指出，在莫斯科受制裁影響之際，北京有能力提供「某種程度的」支援。

而中國始終要考慮自身的國家利益，他們仍有很大的興趣要和歐美做生意。在俄軍侵略烏克蘭後，歐美便介入，對俄羅斯銀行，中央銀行和寡頭的資產實施制裁。上周美國更進一步，對俄羅斯石油實施禁運。

而投資人正密切關注，當這些制裁衝擊俄羅斯經濟時，中國會怎麼做。據《金融時報》（Financial Times）報導，莫斯科正靠北京協助，以因應經濟所承受的衝擊。然而，華府正警告北京，不要支援俄羅斯。

涅弗說，北京會十分在意，歐美認為，中方破壞它們對俄羅斯實施的制裁到了什麼程度。

自從俄羅斯攻擊烏克蘭以來，北京一直拒絕稱這為侵略，並說中方會維持和俄烏的正常貿易。至今中國仍未加入美國，歐盟和其他國家對俄羅斯的制裁。然而，中國國務院總理李克強上周說，「烏克蘭局勢世人矚目，中方深感擔憂和痛心，希望烏克蘭局勢早日緩解，回歸和平」。

不過，他也強調，「中國始終奉行獨立自主外交政策，我們將本著相互尊重、互利共贏的精神，同各方發展合作關係，為世界提供更多的穩定性」。他同時警告，制裁會損及全球成長。

目前在哥倫比亞大學（Columbia University）擔任高級研究員的涅弗說，華府若想強逼北京不要支援俄羅斯，不太可能出現奇蹟。他指出，北京會確保把所有的情緒和爭議擱在一旁，以確保自身利益。