（賺8.8倍，長榮海運2021年EPS為45.57元。圖／長榮海運提供）

長榮（2603）15日盤後發布財報，去年合併營收為4,894.07億元，年增136.34％，毛利率達61.69％，稅後盈餘2,390.15億元，年增880.98％，EPS為45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。至於股利政策尚未發布。

貨櫃航運景氣因塞港、缺工、歐美補庫存等因素，市場運能供不應求，去年度運價仍持續攀升，維持高檔，較去年同期大幅上升，加上長榮海運有新船投入營運，挹注成長動能。

根據Alphaliner最新資料顯示，長榮運力達147.85萬TEU（20呎標準櫃），居全球第七大，與第六大ONE僅差不到5萬TEU，長榮今年有19艘新船投入，新增19.37萬TEU運力，下半年贏過ONE指日可待，市占率逐步提升。

長榮今年2月合併營收為553.05億元，年增86.66％，月減2.7％，月減的因素為2月工作天數少於1月，不過月減的幅度比陽明及萬海兩家公司月減6.57％及27.17％，表現優異，最主要貢獻為新船投入，新增運力及奪得幾家重量級歐洲線長約客戶訂單。

此外，台北時間3月14日8點40分時，長榮亞洲-美國東岸（AUE）航線一艘12,000TEU級貨櫃船「長程輪」（Ever Forward）從美國巴爾的摩（Baltimore）出港時偏離航道擱淺，目前沒有燃油外洩的情形。長榮指出，盡速協助該輪脫困，該起事故不影響其他船隻進出港作業，事發原因正由主管機關調查中。