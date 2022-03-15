近來全台多處發生停電事件，台中市議員李中15日表示，台中市算是運氣不錯，沒有停電，廠商最關心的是「今天會不會停電？」停電是企業最感到痛苦的事情，生產到一半的所有的原物料就通通浪費掉、要重來一次，呼籲經發局要了解廠商的痛苦，替廠商解決問題。

市議會15日進行工業4.0專案報告，李中認為現階段廠商更重視的是供電以及國際產業分工供應鏈的穩定度，主管機關經發局應主動前往拜訪廠商，並匯集相關需求，向中央政府爭取及溝通。

李中說，最近這幾天幾乎每個地方都有停電紀錄，台中算是運氣不錯，我們沒有停電，所以現在台灣所有的廠商最關心的是今天會不會停電，停電是企業最感到痛苦的事情，生產到一半的所有的原物料就通通浪費掉、要重來一次。經發局要了解廠商的痛苦，替廠商解決問題。

此外，廠商擔心台電現在給的電灌水稀釋，台灣的電壓是110伏特，但是現在常常灌水只有107伏特，如果只有107伏特，廠商很多的機器設備很容易會壞掉，經發局要了解廠商的痛苦，替廠商解決問題。

李中指出，工業4.0時代全球供應鏈的連結非常複雜且緊密，台積電現在就因為國際政治詭譎恐影響營運策略而需要招募地緣政治人才，因此市府在協助培育人才時，要更加重視跨領域的能力，對企業才有實質的幫助。

他希望經發局主動了解企業在供電與原物料供應鏈方面的問題，市府該向中央反應的，問題彙集後要盡快行動，讓企業能感受到市府的助力。