楊梅家樂福倉儲日前大火，廠房內部仍在悶燒，消防局正在進行殘火處理，環保局14日緊急在鄰近的仁美國中設置臨時空品測站，3點測得空氣品質（AQI）超過200，對所有族群非常不健康應的紫色警報，環保署廣發簡訊通知民眾，另外，仁美國中也緊急停課。有民眾反映，突然收到國家警報，結果一看簡訊內容不是地震，而是「空品警報」，讓不少人傻眼，直呼「要逃嗎？」。

環保局表示，簡訊發送的標準為楊梅家樂福半徑20公里內區域，目前方向為北北東風，楊梅家樂福下風處為楊梅、平鎮地區，目前僅楊梅仁美國中臨時測站AQI超過200，平鎮、中壢、新竹湖口地區空品皆為普通等級。

環保局解釋，消防局15日正對楊梅家樂福進行殘火處理，由於有使用大型重型機具，導致有粒狀污染物產生，這屬於短暫的汙染，不過除了楊梅外，其他地區的空氣品質指標為「普通」等級，民眾勿恐慌。

教育局說，楊梅家樂福倉儲大火，消防局在翻攪建築物過程中引發塑膠焦味惡臭，使得仁美國中身體感到不適，經校長通報決定下午1點開始停課，16日也將停課，立即啟動線上教學，後續是否持續停課會視火災現場處理狀況決定。

另外，周邊幾所可能受空汙影響的學校，包括高榮國小、瑞埔國小、楊明國小、瑞梅國小、義興國小、平興國小、中平國小、平興國中、頭洲國小等均回報目前空氣品質狀況都還好，無須停課，學校仍進行班級門窗緊閉、停止戶外活動、全日佩戴口罩。

根據PTT網友表示，下午15點21分收到國家警報通知，原本以為是地震，不過訊息上卻顯示「15:00您所在的地區因家樂福大火空品不良，建議留在室內，減少戶外活動」。

沒想到除了地震以外，連空品也有國家警報，讓一堆網友傻眼，PTT八卦版上陸續有網友表示「我收到空污警報提醒，要我不要出門，盡量在室內」，還有人說「從昨天開始就一直看得到的懸浮微粒，桃園是不是要爆炸了？快逃啊」。

其他網友也紛紛回應「第一次收到，還蠻酷的耶，在中壢但不知道是哪間，目前空品沒有很差啊？」、「竹北收到」、「三峽也收到」、「我住鶯歌也收到」、「湖口也收到了」。