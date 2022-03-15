投入屏東縣長初選的立委莊瑞雄，長期深耕屏東，對於屏東現有的產業十分捻熟，屏東未來的發展更是瞭然於胸。莊瑞雄日前到屏東最北端的高樹鄉，下鄉向農民請益，深入了解高樹鄉特產「高樹珍蜜十一號蜜雪棗」；莊瑞雄以實際行動力挺在地農民，了解農民種植的辛苦，更宣示當上縣長要積極行銷屏東農產，讓全世界看到屏東的好山好水。

莊瑞雄日前到屏東高樹一處果園，向網友介紹全台品質最優的棗子產地。莊瑞雄說，屏東棗子的產量為全台第二大，因為屏東日照充足、日夜溫差大，這樣的環境孕育出最優秀的蜜棗；高樹產的蜜棗，口感香甜多汁、爽脆不鬆軟。

莊瑞雄向在地農民請益時，更發現農民不僅要忍受風吹日曬之苦，種植蜜棗最辛苦的是，因為受限棗樹高度，進入果園後，幾乎全程都必須呈現半蹲狀來照料蜜棗，可說相當辛苦。

莊瑞雄也教網友挑選棗子的小撇步。若棗子果蒂周圍平整無摺皺，代表成熟度高；棗子顏色越黃表示越成熟、甜度較高、口感鬆軟但不宜久放；棗子顏色越綠的話，則表示甜度較低但口感爽脆。

莊瑞雄強調，他經常到高樹向農民請益，深入了解種植蜜棗的產銷、細節，看到農民辛勤耕作、提升技術，種出一顆顆表皮閃耀亮澤、猶如綠寶石的蜜雪棗，他更加堅定要將屏東優質農產行銷到全世界的決心。他當上縣長，會積極建置產銷履歷、提升種植技術、精準品牌經營、精緻產品形象、開拓國外市場，讓屏東農產在世界上發光發熱。