大家應該都有過睡眠不足的經驗，如果晚上熬夜或者失眠，對第二天的身體狀況肯定會有影響，運勢命理網站「靈匣網」分享，臥室床頭擺放的風水禁忌，千萬別在臥室床頭擺放相片、字畫古玩、又高又重的東西、手機、書籍和植物，恐導致失眠，甚至直接耗損福氣。

▍床頭掛相片

過去的老人認為，如果床頭掛有人的相片很不吉利，比如掛一幅很大的婚紗照之類的，這種情況在8、90年代的其實很流行，但老一輩人的認為，這樣睡覺的時候會感覺照片中的人老是盯著自己，會讓睡眠品質變差，還很不吉利。

▍擺放字畫古玩

字畫、古董、古玩等物，因爲時間久遠，和曾經擁有過它的人們，都可能會有能量的交流，積聚了不少人身上的能量，如果在臥室床頭擺放字畫古玩，可能會影響臥室主人的磁場，因此導致失眠的情況發生。

▍高或重的東西

因為高的東西容易倒下來，重的東西對人會產生無形的壓力，如果放在臥室床頭都會影響人的睡眠，睡不好自然會有損福氣，運氣也會變差，所以高或者重的物品不太適合放在床頭。

▍手機

手機的輻射比較大，然後整晚充電有造成短路之類火災事故的風險，再者如果把手機放在床頭，可能很多人都會忍不住拿過來刷一刷看一看，然後一整晚可能都沉迷在手機的世界裡，因此失眠。

▍喜歡的書籍

如果把平時喜歡閱讀的一些書籍放在床頭，也會影響睡眠，有的書寫得真是太精彩了，以至於熄燈以後腦子裡面還沉浸在書的世界裡，然後就會失眠，所以不建議在床頭放喜歡看的書籍。

▍鮮花或者綠植

很多人覺得鮮花綠植可以凈化空氣，而且有天然的香味，其實大部分植物在晚上都無法進行光合作用，只會產生二氧化碳，其次就是花朵的香味對人會有微小的刺激，這些都是不利於睡眠的潛在因素，因此床頭最好還是不要擺放鮮花綠植比較好。