無論未來戰爭的走向如何，油價高油價時代恐怕是回不去了。財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」提供替代能源的投資方向，各國聚焦電動車、太陽能、風力發電。

俄烏戰爭依舊牽動全球經濟局勢發展，這個星期還有聯準會準備要升息，都是非常重要、影響接下來今年所有投資市場最重要的關鍵因素。

黃世聰表示，俄羅斯雖然名義上沒有被抵制，但其實他已經被抵制了，以油價來看，當然最高是在2007、2008年左右的147塊每桶，前一陣子布蘭特原油也飆到140左右的這個數字。

另外，天然氣在2004、2005年甚至2008年都有走出一個大行情，黃世聰指出，經過這個洗禮後，天然氣的地位會越來越重要，所以石油跟天然氣未來還是扮演一個非常重要的角色。

目前全世界前10大產油國裡面，第一名是美國、第二名是俄羅斯、第3名是沙烏地阿拉伯，這一次俄羅斯被制裁後，誰最優先受惠？

黃世聰分析，高油價對美國來說，一般民眾傷荷包，但是美國大企業美國油商是賺錢，甚至對美國整體利益來說是賺錢，所以對美國利益是一消一漲之下，其實兩個可以互相抵消。

對台灣影響最大就是高油價、高天然氣，讓替代能源或是清潔能源、電動車、太陽能、風力發電的發展更加快速。

黃世聰認為，這是在戰爭之下意外促成的發展，如果真的是對未來的投資有信心，應該可以鎖定在替代能源這一塊，未來兩三年應該會有不錯的投資報酬率。