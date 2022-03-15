去年邁入第70屆的全國學生美術比賽，日前宣布成績，在全國參賽作品8千多件中，育達科大多媒體與遊戲設計系學生戴雅欣、廖君綾榮獲漫畫組佳作獎，展現師生教育成果。

由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦的「全國學生美術比賽」，去年已邁入第70屆，參賽作品高達8000件以上，是國內學生美術創作發表的重要賽事。

全國學生美術比賽起源於學生美展，項目包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類、55組，本年度共約5萬件作品參加縣市初賽，經評審選出後送至國立台灣藝術教育館參與決賽者，總計8673件，最後僅有101件學生作品脫穎而出獲得決賽，實屬難能可貴。

育達科大多遊系主任張鴻騰指出，該系優秀學生參賽已連續2年獲得多項甲等獎佳績，這次獲獎的2位同學分別是大4的戴雅欣與大3的廖君綾，參加漫畫類大專非美術系組，獲得佳作獎。2位同學都是第1次參賽，在觀摩前兩屆系上的參賽經驗後，師生討論出「防疫生活」、「遠距教學」、「招生搶生」等熱門議題進行創作。

獲獎學生戴雅欣表示，從來沒有想過自己會拿到全國性的獎項，而且是用自己習以為常的電腦塗鴉，以往不是拿來交作業、就是自己純粹畫開心的，原來只要耐心遵照老師的指導、學習這類創作的表達邏輯，其實得獎好像也沒那樣艱難。

育達科大校長黃榮鵬說，很感謝多遊系老師們的教學成果，為學生找到另外一條有效率的展現途徑，並在漫畫類大專非美術系組7名得獎者中佔上2名。育達科技大學已成苗栗地區近年唯一能在全國學生美術比賽持續參加與獲獎的大學校院。