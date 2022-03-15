雖然有隔夜美股表現弱勢，中國大陸疫情升溫，俄烏衝突持續以及聯準會本周可能升息等事件影響，日股15日還是小幅反彈。而受到尾盤賣壓出籠的日股，最後收小紅，日經指數收25,346.48點，漲38.63點或0.15%。東證收1,826.63點，漲14.35點或0.79%。

日經指數中，上漲日企一度約是下跌的3倍左右。因為國際油價大幅滑落，故能源類股表現較疲弱。同時，必需性消費類股較強勢，公用設施以及金融族群也可圈可點。

證券分析師認為，中國大陸新冠疫情開始升溫，多個大城市紛傳封城抗疫。同時，市場憂心景氣後市發展會被扯後腿。諸多前景不透明之下，日股買氣也受壓抑。

汽車類股幾乎全面上揚，日產漲4.22%，五十鈴漲2.13%，日前傳出將減產的豐田也漲2.14%。

另外，玻陶業者日本板硝子漲4.35%。

晶片族群漲跌互見，東京威力科創翻黑跌0.02%，愛德萬測試則漲0.12%。

同時，製銷鎳鐵金屬業者太平洋金屬受到獲利回吐壓力，股價大跌17.39%。

權值股普遍疲弱，快時尚大廠迅銷跌4.54%，軟銀跌4.16%，不過索尼卻漲1.1%。