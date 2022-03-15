俄羅斯財政部在周一稍晚表示，已向一家代理銀行發出指令，要求該銀行支付總額1.172億美元的國際債券的票息。此舉為財政部向市場發出一個正面訊號，市場也將拭目以待，觀察俄羅斯的主權債務是否會違約。

上述的國際債券將於2023年和2043年到期，其最後的交易價格均為面值的20%或更低，並且是俄羅斯入侵烏克蘭並受到制裁打擊之後，第一批預定要付款的債券之一。

這些制裁意味著，目前尚不清楚俄羅斯是否有能力或意願來支付這些款項。

俄財政部長Anton Siluanov周一對官方電視台表示，「本周三，我們將償還國際債券的票息。今天星期一，我們準備了一份外幣支付的文件，將命令外國銀行執行這一支付。我們將密切關注這一支付文件，並監控銀行執行我們的(支付)命令。

俄羅斯財政部表示，如果制裁阻止銀行以發行貨幣(外幣)償還債務，將以盧布支付。

路透未能立即對債券持有者證實，相關支付是否已在進行中。

俄羅斯有15種面值約400億美元的國際債券。大約一半的債券由外國投資者持有。

俄羅斯資產的交易幾乎在莫斯科以外的交易所都已經暫停了。