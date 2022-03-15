俄國防部：已掌控烏克蘭南部刻松 16:262022/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今天表示，俄軍已掌控烏克蘭南部刻松（Kherson）所有領土。 俄羅斯國際傳真社援引國防部的話報導，過去24小時，俄軍擊落6架拜拉克塔無人機（Bayraktar TB-2）。 關於俄國國防部的說法，路透社目前無法獨立證實。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110315 英國國防部：俄切斷烏克蘭海上貿易 《國際經濟》烏克蘭今年GDP IMF：最慘崩跌35% #國防部 #烏克蘭 #刻松 #俄羅斯 #國際 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》俄國違約倒數 美國：曝險有限 15:292022/03/15 財經 《電腦設備》華碩捐烏3000萬元 外資持股跌破5成 09:282022/03/15 財經 蔣德綱快評》俄烏戰火燒得媒體面目全非 11:372022/03/15 快評 美重量級學者福山預測：俄軍將吃敗仗 盼台要有自主作戰能力 12:042022/03/15 國際 美將領警告陸：未受挑釁攻擊鄰居 會遭致比俄更強烈國際反應 08:332022/03/15 兩岸 李旼快評》烏克蘭美女干你啥事 15:072022/03/15 快評 何溢誠快評》華碩被架在火上 13:222022/03/15 快評 外交部呼籲陸譴責俄羅斯 配合國際社會制裁 11:562022/03/15 政治 幫不幫俄羅斯 北京有最高指導原則 16:022022/03/15 國際 俄羅斯入侵犯眾怒 烏克蘭籲歐洲理事會開除會籍 15:022022/03/15 國際 俄猛攻烏克蘭西部 逃亡人數創二戰以來新高 08:562022/03/15 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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