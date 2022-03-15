俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今天表示，俄軍已掌控烏克蘭南部刻松（Kherson）所有領土。

俄羅斯國際傳真社援引國防部的話報導，過去24小時，俄軍擊落6架拜拉克塔無人機（Bayraktar TB-2）。

關於俄國國防部的說法，路透社目前無法獨立證實。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110315