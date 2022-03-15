韓國開發商CCR今(15)日於94hi官網宣布，台港澳地區由原廠直營的科幻沉浸動作RPG《RF Online》將於3月23日上市，即日起開放遊戲主程式下載，並首度公開遊戲最新宣傳CG動畫。

CCR表示，對於本次台港澳地區研運一體的模式感到期待和興奮，為了讓玩家能體驗到最新的4.151版本內容，以及國際跨服戰的前置準備，並針對遊戲體感與便利性完成多項優化，因此在繁中版的作業耗費了比預期更久的時間，目前開發團隊也持續在進行後續版本的更新計畫。

《RF Online》這是D族嗎？｜台港澳宣傳動畫｜CCR原廠直營

於本月初展開的事前預約，CCR考量到玩家對於全球首發披風獎勵的蒐集需求，遊戲上市後活動將會繼續延長一週，給予玩家更多的時間獲得和進行披風的兌換。而種族獎勵的部份，會依據預約時的選擇，於遊戲上市後序號陸續透過手機簡訊的方式發送。

▲《RF Online》前往未來，改變現在。(圖/業者提供)

另外針對每日晶片戰的時間，在彙整台港澳地區玩家的意見後，也將會進行調整，以符合玩家的需求與作息習慣。CCR表示，在【94hi遊戲平台】的協助下，未來能夠更貼近台港澳玩家，並與喜愛《RF Online》的玩家進行更直接的溝通。