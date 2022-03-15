樹德科大行銷管理系三年級學生邱景煌愛刺繡，他成立「柏森繡坊」粉絲團做為自己的刺繡品牌。他說，因為想要幫家中供奉的康府元帥更換神明衣，但繡莊的高昂價格卻讓他卻步，一件衣服有的喊到近1萬元，只好自己動手做。

邱景煌表示，刺繡是他的興趣，他從小祭拜康府元帥，每次要做衣服時，總會點一炷香，說要幫神明做衣服，如果神明不滿意，再託夢告訴他。不過，至今元帥尚未有所「表示」。

今年21歲的邱景煌說，他從19歲開始踏入刺繡創作，但電車繡是一門專業，需要一台刺繡機並花時間學習，他沒有特別去拜師學藝，都是從師傅完成的刺繡品去臨摹，再自己慢慢領悟。

邱景煌謙稱，目前他還在持續創作中，並無接單服務，希望累積作品與前輩們一起展出後，再視未來發展決定是否商業化？一件神明衣服約一萬元左右，但得花3至4個月時間才能完成。他的奶奶還笑說，自己都不會拿針線幹活，怎麼孫子可以這麼有耐性地穿針引線做刺繡活。

長期指導邱景煌參賽的行銷系專任教師黃慶源指出，邱景煌是一個很有潛力的文化創意產業的人才，他對社會觀察力的洞見，善於用美學專業包裝，相信邱未來將大有可為。