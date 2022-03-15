全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布已獲得其第一個波斯灣地區的交易許可。

幣安和巴林（Bahrain）央行發布聯合聲明，宣布幣安已經取得該央行的加密貨幣資產經營許可，成為該公司在「海灣阿拉伯國家合作委員會」（Gulf Cooperation Council）拿到的第一個此類許可證。

幣安創始人兼執行長趙長鵬在聯合聲明中表示，巴林授予的許可證是我們在全球全面獲得許可與納入監管過程中一個重大的里程碑，相關監管規範將「以強大的反洗錢和反恐怖份子融資政策來保護用戶」。

全世界的金融監管機構大多對幣安抱持負面的立場，有些國家禁止該平台的某些活動，有些則警告民眾該平台在國內尚未獲得經營許可。

該聯合聲明表示，根據巴林央行批准的許可證，幣安可以在該國進行加密貨幣資產交易、加密貨幣託管服務，以及相關投資組合管理。

幣安也正在阿拉伯聯合大公國拓展業務。去年12月該公司宣布將與杜拜世界貿易中心（DWTC）合作，在當地打造一個國際的虛擬資產生態系，並協助制定虛擬資產法規。

杜拜是阿拉伯聯合大公國七個酋長國之一，在上周通過其第一部管理虛擬資產的法律，並為此成立一個監管機構。