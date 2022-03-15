台中市議會15日進行財政狀況與減債規畫專案報告，市議員楊典忠表示，膨風有餘、減債不足，只稱2020年將近5億元餘絀，市債減債部分，報告指「因多項重大工程正在執行中，預算編列時規畫償還債務尚有困難」，要求市府提出減債規畫。市長盧秀燕表示，「建設更多、舉債變少」，市庫減債將成為未來建設躍進的基石。

楊典忠指出，台中市民人均負債在盧秀燕任內首度突破四萬元，債減債的部分，專案報告寫到「因多項重大工程正在執行中，預算編列時規劃償還債務尚有困難」，難道台中市政府的減債計畫就是「尚有困難」嗎？

楊典忠質疑財政局專案報告第8頁的圖表「公共債務未償餘額」2020年增加到1093億元，是台中市升格後的最高，第9頁的圖表「人均負債」最高點也在2020年3.88萬元，都是在盧秀燕任內。

另對於台中市債減債的部分，專案報告寫到「因多項重大工程正在執行中，預算編列時規劃償還債務尚有困難」，難道台中市政府的減債計畫就是「尚有困難」嗎？

財政局長羅仙法表示，專案報告圖表中，一個是以市長任內自己負責任累加的部分，另一個是把之前的債務累加上來，依據物理原理，如果要煞車，要先減速才會停止，這是必然的道理，所以要把人均負債與總負債減少就要陸陸續續慢慢減。

「以盧市長任內第三年與第一年剛接任比較是減少的」，羅仙法說，沒辦法在預算編列還債的錢，但是在決算的過程中透過「實際的運作」把市債償還。

市長盧秀燕對財政紀律強調「建設更多、舉債變少」，第一點要感謝議員鞭策指導，第二點要感謝黃副市長督導管控總預算，第三點指示市府團隊積極開工、珍惜使用，市庫減債將成為未來建設躍進的基石。

財政局指出，截至去年底，市民每人平均負債已由2018年底的3萬6721元減少至3萬6403元，減少318元，舉債金額也由2015年至2018年平均每年216億元，急遽下降至2022年96億元，此外，台中公共債務未償餘額實際數已由2018年的1030億元降低至1024 億元，減少5億元，逐漸厚實台中市財政體質。