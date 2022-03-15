威廉肯特里奇的素描投影系列《城市之深》。（TIDF提供）

由國家電影及視聽文化中心主辦的台灣國際紀錄片影展（TIDF）今日公布本屆焦點影人，為觀眾引介南非重要當代藝術家威廉肯特里奇。其作品橫跨繪畫、電影、雕塑及劇場，獲獎無數，為當代最具影響力的藝術家之一。他的創作根植於南非歷史記憶，以充滿想像力的手法呈現種族衝突、殖民與階級問題，持續探索各類藝術媒介及形式，更開展出關乎紀錄與影像的深刻思辨。

TIDF首度彙整肯特里奇19部電影作品，並進行深度專訪，完整回顧他30年來的創作生涯。策展人林木材表示：「肯特里奇或許並非典型紀錄片作者，然其對歷史記憶的轉化，及對媒介如何記錄時間並描繪現實，在在回應電影本質。相對於獨尊真實，他擁抱曖昧與不確定性，在抽象的語彙間鼓勵觀眾自由解讀，而他從外圍觀看中心的邊隙思考方法，總能自現實延伸出更深層的解讀與隱喻。」

礦產豐富的南非曾歷經荷、英殖民統治，種族分治燃起常年衝突。肯特里奇在1955年生於南非約翰尼斯堡，彼時種族隔離制度已正式入法，父母均為人權律師的他，自小便見證地景與人性如何被制度化的暴力所蹂躪。這些童年生活經驗，無形地影響了他的藝術創作，但肯特里奇並非選擇直接再現或指涉特定事件，而是以令人驚艷的創意轉化現實。他曾說：「我從未試圖描繪種族隔離，但這政策蹂躪後餘下的殘忍社會，確實催生並餵養了我的畫作和電影。」

他著名的炭筆動畫〈素描投影〉系列，圍繞兩位立於價值天秤兩端的角色：資本家蘇荷及藝術家菲利克斯，展開一段彷彿寓言般的延續故事。奔馳的炭筆線條，將資本家的咖啡濾壓壺化為直通暗黑地底的鑽地機具，死於警察暴力的抗爭者屍首則瞬間化作滋養城市的養分，隱然流露對於現實的批判。

有別於先有劇本分鏡的傳統方法，這11部動畫皆始於1張隨興炭筆素描。肯特里奇隨靈感所至，在同張白紙上修改塗抹，按下快門記下每次變化，以曠日費時的逐格累積，完成動畫作品。又因炭筆筆跡難以全然消抹的特性，在不斷描繪、抹除與重構的循環中，創作痕跡層層積累，記錄了靈感的開展與時間的軌跡，亦彰顯出電影之始，動態影像和時間密不可分的關係。

在肯特里奇跨領域、跨媒材的創作世界中，影像並不只是劇場或裝置的背景配角，而被視為理解世界的重要中介，亦是其靈感來源。他在《影子隊列》中將眾生百相化作行進中的影子，似與皮影藝術致敬，也試圖反思柏拉圖的「洞穴論」，展現對光影之於現實的認識。《月球之旅》更明顯表露他對電影的參照，結合動畫與實拍造出宇宙天際，和喬治梅里葉的魔幻經典《月球之旅》隔空對話。

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外近180部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。