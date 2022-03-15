303大停電之後又屢次發生局部停電事件，讓民眾感到不方便。國民黨文傳會副主委葉元之今天表示，短短不到兩個星期，新北市已停電11次，幾乎平均1天停電1次，市民都擔心，「什麼時候輪到我？」他也諷刺行政院長蘇貞昌，「如果蘇貞昌的口水可以發電，台灣早就是世界電力大國了！」

葉元之說，停電原因五花八門，有的是因為松鼠、鳥巢闖入電力設備，有的是電纜故障。整體來說，在11次停電事故中，設備故障7件，外力入侵3件，人為操作錯誤1件。這麼頻繁的停電，能不能改善呢，對於外力入侵可以設柵欄阻隔，設備故障可以加強舊設備的保養汰換，以提高妥善率。無法改善，就是政府無能。

葉元之也批評，在民眾一直面臨停電危機的同時，蘇貞昌繼續在噴政治口水。關心台灣缺電的人都被他罵了一輪，連續幾天罵國民黨立委蔣萬安的阿公、罵新北市長侯友宜不知感念、罵國民黨主席朱立倫蹭熱度、今天又罵蔣萬安像猴子爬得高，才被發現屁股紅。「如果蘇貞昌的口水可以發電，台灣早就是世界電力大國了！」

葉元之說，台電無能，是因為經濟部長無能。部長無能，因為行政院長無能。院長無能，因為總統無能。政府存在的目的是為人民做事，如果蘇貞昌無心解決電力問題，就下台吧，那麼喜歡吵架，請轉任民進黨口水部發言人。如果蘇貞昌不下台，那蔡英文就下台吧，因為妳沒用。