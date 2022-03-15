2022賽季戰績長紅的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），在印地安泉大師賽男單第三輪7比5、6比3擊敗英國選手伊凡斯（Daniel Evans），締造開季17連勝，追平費德勒（Roger Federer）、山普拉斯（Pete Sampras），成為網球比賽從1968年進入公開化以來，史上第3佳的開季戰績。

在納達爾眼中，伊凡斯是一位不好對付的對手，「能從對抗一位棘手的對手中取勝相當重要，伊凡斯不是很好對付的球員，戰術使用相當好，也很會利用他的切球，也打得非常有侵略性，能夠改變節奏和比數。」

結束印地安泉大師賽後，納達爾決定退出邁阿密大師賽，好好休息調整，為之後紅土賽季做好準備，已經35歲的他說：「我無法像過去那樣，可以一下子就可以面對劇烈的改變，所以我決定印地安泉賽事結束後，先暫停一下，給自己3個禮拜時間備戰紅土賽季。」