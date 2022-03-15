修杰楷、王柏傑劇中關係引觀眾費疑猜。（陳俊吉攝）

Netflix 攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》，將於3月18日全球獨家上線壓軸第三部第，15日於台北福華大飯店舉行媒體茶敘造勢，地點特別選在暫無對外營業的「蘇媽媽與江瀚偷情」場景麗香苑餐廳，飯店也是劇中多個經典場面的拍攝地，別具意義。總製作人暨女主角林心如率主演楊祐寧、章廣辰、Dora謝雨芝，以及王柏傑、修杰楷熱鬧出席，知名歌手同樣也是本劇客串卡司的9m88到場演唱《月亮代表我的心》，重現在「光」日式酒店演唱的場景。

總製作人林心如表示，每次被問到《華燈》都覺得不好意思，因為什麼都不能講，現在終於要上線了，之前不停被問，還有觀眾抱怨「隔那麼久，都不想看了」，她解釋是因為作業問題，因為要配4國語言還要上字幕，「謝謝觀眾的體諒和等待！」

《華燈初上》總製作人暨女主角林心如率主演楊祐寧、章廣辰、Dora謝雨芝，以及王柏傑、修杰楷造勢第三部。（陳俊吉攝）

雖然戲殺青已久、距離第二部上架也已經好一段時間，不過楊祐寧說，他們私下一直都有在見面，日前還跟修杰楷、張孝全、王柏傑等幾個男生朋友一起組了一團從台北騎腳踏車到花蓮，「托修的福，他生日、跟太太請假，一群男生去畢業旅行的感覺！」修杰楷說，自己什麼生日禮物都沒有，「但她（老婆賈靜雯）讓我出去騎腳踏車就超棒，我沒想到她會答應。因為要4天3夜，她還要顧小孩。其實她沒正面回答，但我們就定好車票、住宿就出發了！」

而王柏傑則因騎「電動腳踏車」被狂虧，當他自稱是「年輕一輩」演員，馬上被楊祐寧取笑：「 年輕一輩都騎電的啦！」王柏傑解釋：「怕跟不上他們的速度才騎電動的！我還是要腳踩啦，是Gogoro才不用踩！他們山坡騎不贏我，我平路騎不贏他們！」被問沒有騎車習慣的他怎麼敢答應？「我第一天晚上就想說我為什麼要答應這群人！好累喔！」聽得楊祐寧又忍不住吐槽：「我們是沒騎過電的啦！我是很累啦！」並透露團隊中以張孝全騎最快。至於有沒有下一次？他笑說：「等柏傑換車，車換回來 就約下一次！」

飾演「葛檢」的修杰楷透露自己有上賊船的感覺，當初接演時，以為只客串3到5天就結束，「結果跟他們一起殺青！變成歷時3個月！」他說兩個女兒還沒看過，只有賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）有看《華燈》，「她看到祐祐就衝過去熱情喊成哥，但看柏傑也衝過去問我可以跟你拍照嗎，3天沒有看到我，一看到我竟然是在問成哥，問祐祐叔叔來了嗎？她覺得成哥很帥！」楊祐寧只好安慰他：「小孩永遠喜歡另一個英雄！」還搞笑自誇「我還能更帥！」

修杰楷說，Angel沒有逼問他劇情或凶手是誰，「她是很好觀眾，反倒是我老婆說我都不跟她講！她拍的時候都不關心我們，播了就開始問到底是誰！」不過他劇本都放在家裡，「她也沒有想要看的意思」。被問當初怎麼沒想要找賈靜雯客串？林心如說「找了修就不好意思找靜雯啊！」修也說「還是要有人顧家啦！」

王柏傑與謝欣穎拍完該劇後正式交往並大方認愛，之前還被傳出求婚，王柏傑否認其求婚傳聞，表示「我們還沒到這一步，交往也才1年，現在這樣穩定滿好的，就順其自然」。

至於「弟妹」朱芯儀罹患乳癌現正接受化療，修杰楷也說，大家都是家人，會時不時關心，如果需要幫忙照顧小孩也一定會幫忙，這過程本來就會比較辛苦。

林心如、楊祐寧四度合作默契好。（陳俊吉攝）

林心如四度與楊祐寧合作，兩人在劇中的曖昧關係，是否在第三部會有更進一步的發展，楊祐寧表示：「跟心如合作非常愉快，彼此也很有默契，第三部我們有一場獨處的對手戲，像是一種互相cover又希望能在對方身上找溫暖的曖昧流動，這場感情戲我們都處理得很舒服也很有戲感。」

楊祐寧透露，現在很多朋友見到他都直接喊他「成哥」，讓他覺得很有趣。他從小就住在台北中山分局附近，對80年代的條通也很有印象，因此看到劇本角色時，心中很快就有雛形出現。劇中他詮釋的刑警，以前俗稱「三組」，是刑警裡最兇狠的，他表示：「潘文成遊走在黑白之間，雖然站在正義的一方，但處理事情不一定正派。」劇中有一場攻堅戲，讓楊祐寧印象極為深刻，「在演出攻堅的過程中，劇情需要跌坐在地，身後有一根木頭掉下來真的打到我，我也真實反應喊出髒話，鏡頭上的痛苦表情完全不是演的。」

修杰楷飾演的「葛檢」，第三部將逐漸展露他真實的角色面貌，修杰楷表示：「葛檢的角色設定就是一個斯文敗類， 是骨子裡有很多算計的笑面虎，在表演上會比較陰沉，看不出他在想什麼。」