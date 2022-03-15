人生邁入晚年原該是要含飴弄孫的時候了，曾主演《白頭山：半島浩劫》的韓國影帝河正宇，如今已75歲高齡的父親金容建卻在去年與小39歲的女友有了下一代，根據韓媒《THE FACT》報導，金容建7日向位在首爾的醫院進行DNA親子鑑定，昨日(14日)已接獲報告確認親子關係，目前規劃著將剛出生的小兒子去納入戶籍。

據韓媒《THE FACT》報導，金容建與女友是在韓劇殺青宴所認識，13年來一直保持著良好關係，未料去年3月被告知了懷孕消息，引起金容建的強烈反對，女方因此以強制墮胎未遂罪告上法庭，相關話題因此在網路上掀起熱議，最終雙方互相磨合立場、走向和解收場。

據報導，金容建針對女方控告作出解釋，他並非經過事前規劃才有小兒子，比起喜悅他第一時間感到的是既驚訝又擔心，坦言由於自身已邁入高齡，「養育能力、社會視線等所有的一切壓力都湧來了。」一句話道出自身受到了不少壓力，同時他也提及對新生命誕生的喜悅，「雖然有些晚，但認識到小孩比面子還珍貴」並說河正宇已接受有了弟弟陪伴。

金容建自1967年出道以來，混跡演藝圈已超過50年之久，曾經參演過不少熱門韓劇，包括《妻子的誘惑》等多部作品都能看見他的身影，另外他也曾經出演過知名韓綜《花漾爺爺》，在節目中以充滿活力的形象深植人心。