新光金前發言人兼資深副總徐順鋆涉嫌在2018年，得知公司斥巨資合併元富證券時，為了避免利空消息傳出，造成公司股價下跌，涉嫌於禁止交易期間內，從事內線交易藉以避免損失，涉犯《證券交易法》，台北地檢署15日指揮調查局新北市調查處執行搜索5處，約談包括徐順鋆等6人。

2018年4月24日新光金控宣布，決議通過採股份轉換方式，將元富證券變成新光金100％持股的子公司，以當時價格計算，新光金等同以130億元合併元富證券。