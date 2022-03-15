130億併元富證爆內線交易 新光金前資深副總遭搜索約談 16:302022/03/15 中時 蔣永佑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光金控前副總涉嫌內線交易遭檢調搜索約談。(本報資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光金前發言人兼資深副總徐順鋆涉嫌在2018年，得知公司斥巨資合併元富證券時，為了避免利空消息傳出，造成公司股價下跌，涉嫌於禁止交易期間內，從事內線交易藉以避免損失，涉犯《證券交易法》，台北地檢署15日指揮調查局新北市調查處執行搜索5處，約談包括徐順鋆等6人。 2018年4月24日新光金控宣布，決議通過採股份轉換方式，將元富證券變成新光金100％持股的子公司，以當時價格計算，新光金等同以130億元合併元富證券。 吳東進違反公司治理 新光金董座遭停職3個月 新壽董座減薪3成 穆斯克兄弟涉內線交易 美國證管會要查 #新光金 #元富證券 #內線交易 #新光金控 #資深副總 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 校園徵才登場 金融業大獵才 釋3萬名職缺 04:102022/03/06 財經要聞 吳東進當影武者金管會開鍘 新光金董事長遭停職3個月 16:472022/03/10 財經 無畏俄烏攪局 富邦金穩坐獲利三冠王 04:102022/03/09 財經要聞 《金融》吳東進無職務仍干涉經營 新光金董座遭停職3月 08:182022/03/11 財經 光寶宋恭源涉內線交易不起訴 女友：偷聽電話買股賺6000萬 12:152022/03/11 社會 金管會重罰！吳東進干政 新光金董事長許澎遭停職3個月 17:442022/03/10 財經 父親涉內線交易案遭約談 賴品妤臉書最新貼文曝光 19:152022/02/24 政治 新光金控前進校園 廣徵4千名新血 14:202022/03/05 財經 碩豐捲內線交易 前立委賴勁麟30萬元交保 23:302022/02/24 社會 金管會再開鍘 新光金董座停職3個月 04:102022/03/11 財經焦點 涉內線交易？馬斯克兄弟賣股 傳美證管會要調查 14:162022/02/25 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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