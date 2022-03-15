在3月21日世界唐氏症日前夕，由周大觀文教基金會主辦，台中市政府文化局、台灣聯合抗癌協會、大陸愛滿天下關愛兒童基金會協辦的「帶著陶笛疫起旅行—全球第一個唐寶寶樂團兩岸首場音樂會義演傳愛」將於19日晚上19時至21時30分於葫蘆墩文化中心演藝廳登場。

由全球第一個唐寶寶樂團兩岸義演傳愛，兩岸唐寶寶樂團透過網路直播，首次空中義演交流，一起為全球醫護人員、癌童、殘疾人等生命搏鬥者加油打氣，國民黨立委江啟臣、台中市長盧秀燕、Hi-Q董事長張永聲、大陸愛滿天下關愛兒童基金會執行長張振偉、周大觀文教基金會創辦人周進華誠邀國內外各界見證「天生我材必有用」，即周大觀文教基金會持續推動的宗旨。

周進華表示，唐寶寶大器樂團，是全球第一個唐寶寶樂團，由本會全球熱愛生命獎章得主喜憨救星林啟通，結合台中市豐原社區文創，20年如一日，「一音一淚、一曲一汗」義務教出周以嘉、陳舒妏、孫郁茵、周則翰、紀芃逢、陳尚哲等20位唐寶寶天使，都榮獲全台縣市2張到22張不等的街頭藝人證照，還以先後榮獲本會全球熱愛生命獎章，隨本會一行送愛中國大陸、中南美洲、東南亞、非洲、北歐等地義演傳愛，引起國內外極大的肯定與迴響，3月19日在台中文化中心「第一次正式演出，亟盼唐寶寶樂團為打造台灣另類國家隊感動品牌踏出第一步」。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭律師表示，7年前兩岸交流熱絡，大陸天下集團總裁賈華一行，由中國醫科大學台籍教授張振偉博士陪同考察寶島台灣，在高速公路新竹湖口休息站，被擁有23張街頭藝人證照的陽光喜憨天使周以嘉吹奏的「隱形的翅膀」歌曲感動，回到大陸故鄉吉林省延邊州，捐贈人民幣200萬元，成立愛滿天下關愛兒童基金會，在理事長馬威、秘書長宋愛國以及音樂志工老師李力（延邊州文化副局長）等志願者多年帶動，愛滿天下唐寶寶樂團透過網路也首次開場演出，兩岸天使空中義演另類交流，歡迎兩岸同胞於3月19日19時點21時30分，分享兩岸音樂義演直播傳愛。