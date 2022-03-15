對於高教工會指超過7成在大專院校工作的人未獲加薪，教育部表示，這次軍公教加薪4％，在教育人員部分，係以公立學校編制內教職員之本（年功）薪、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給為範圍。至於其他相關人員，教育部也已積極採取相關措施，以改善他們的待遇。

教育部表示，私校編制內專任教師待遇，他們的本（年功）薪支給數額比照公校支給標準辦理，已併同本次軍公教待遇調整而相對調增。至私校教師學術研究加給，學校得衡酌公校教師標準及校務發展自行訂定，並將支給數額納入聘約。

私校教師學術研究加給支給數額，依規定雖由各校審酌辦理，惟教育部已針對私校教師學術研究加給比照公校標準者，透過獎補助費補助調整增加經費之半數。

至於編制外職員，係由公立學校校務基金或私校運用相關經費依業務需要所進用，屬適用勞動基準法人員，其薪資係由各校依相關勞動法令及校務需要釐定，教育部向積極鼓勵各校視校務狀況適時調整相關人員待遇，以落實權益保障。

兼任教師鐘點費部分，教育部已審酌教學需要，研議公校兼任教師鐘點費調增4％，並循程序報請行政院核議中，未來經行政院正式核定後，將追溯自2月1日生效。

至於私校兼任教師鐘點費部分，教育部也引導各校能參照公校標準支給，並以調增獎補助款方式，針對私校調增兼任教師鐘點費至公校標準者，核予額外獎勵經費，教育部將持續了解各校財務運作情形檢討提供相關誘因，以促進私校改善兼任教師待遇。

另教育部補助公私立學校辦理各項專案或研究計畫案所聘之專兼任助理，已授權各校依工作內容自訂合理薪資條件。教育部將請學校參考本次軍公教薪資調幅，適度調高補助學校辦理專案或研究計畫之助理薪資；同時審核補助經費時，也將適時調整經費額度，鼓勵提升助理待遇。