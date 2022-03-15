15日根據韓國官方統計，由於全球航運景氣復甦，2月貨櫃出口費用大幅增加，當地出口商也感受到運費大漲所帶來的壓力。

2月份，從韓國到歐盟的40尺大櫃平均運費達1402萬韓元，約1.13萬美元，年增2.62倍。同時，與元月相比，出口成本也增加9.5%。

而從韓國到美西的40尺大櫃平均運費，也大增1.88倍至1557萬韓元。至於到美東飆更多達2.39倍至1454萬韓元。

韓國到中國大陸以及日本的貨櫃費用，分別漲97.7%與23.9%。

航運分析師認為，2月貨櫃成本大漲，可視為全球航運復甦。還有，現在俄烏戰事未了，3月貨櫃價格有機會再攀升。

至於進口韓國方面，從美西來的一個40尺大櫃成本，年增27.5%至261萬韓元。同時，美東增70.7%，歐盟增34%，中國增42.3%，日本增1倍，越南也增快1.2倍。

這次是韓國首次公布官方版進口貨櫃費用，出口的早已在2021年11月時就開始發布。