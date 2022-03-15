灰面鵟鷹又稱南路鷹、清明鳥，是彰化縣的縣鳥，每年春分時期就會有超過2萬隻鷹群過境。（謝瓊雲攝）

邁入第29年的鷹揚八卦活動，周末兩天將在芬園文德國小登場，並同步安排專業導覽解說生態老師在八卦山賞鷹平台、橫山賞鷹平台兩處，帶領大家追尋灰面鵟鷹身影。（謝瓊雲攝）

參山國家風管處長曹忠猷歡迎大家把握周末好天氣上山賞鷹，同時參加在地農村小旅行特色遊程，感受八卦山旅遊魅力。（謝瓊雲攝）

彰化縣野鳥學會觀測到過去兩年，灰面鵟鷹數量翻倍爆增，春天時期南飛過境的數量達到3.8萬隻，幾乎是從前的2倍。（參山風管處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣野鳥學會觀測到過去兩年，灰面鵟鷹數量翻倍爆增，春天時期南飛過境的數量達到3.8萬隻，幾乎是從前的2倍。（參山風管處提供／謝瓊雲彰化傳真）

俗稱南路鷹、清明鳥的灰面鵟鷹，又來了。鷹揚八卦活動將在19、20日2天登場，參山國家風管處長曹忠猷、彰化縣副縣長林田富15日出席在八卦山脈生態遊客中心宣傳活動，曹忠猷幽默表示，歡迎愛鳥人士，把握周末好天氣，上山健行觀落「鷹」。

鷹揚八卦是交通部觀光局觀光雙年曆國際級活動，今年邁入第29年，將在八卦山上的森林小學─芬園文德國小，推出特色市集、DIY體驗、古道導覽解說，及慢活生態等活動，還有小小調查員生態踏查，調查鳥況過境、夜棲點等，並與旅行社合作推出5條結合賞鷹與農村體驗的特色遊程。

曹忠猷表示，每年3、4月春天期間，八卦山的天空會有近2萬隻的灰面鵟鷹過境，集體在天空盤旋，形成鷹柱、鷹河等景象，搭打趣說，不論觀落鷹、或觀起鷹的鷹柱，都很壯觀；今年是第二年在文德國小舉辦賞鷹生態市集；同時在文德觀景台、八卦山賞鷹平台、橫山賞鷹平台，都安排專業導覽老師解說，帶領大家追尋灰面鵟鷹的身影。

曹忠猷說，在地深度生態小旅行，串聯八卦山周邊社區，包括水保局輔導的優質農村社區在內，報名參加還可搭配使用國旅券，1券可2人同行，賞鷹同時深入體驗八卦山獨特的旅遊魅力。

林田富表示，灰面鵟鷹是彰化縣縣鳥，近年彰化縣自然生態保育做得很成功，讓賞鷹活動年年受到國內與國際間關注；周末的文德國小生態市集，縣府準備了2000株茶花樹苗，完成闖關就贈送1株。

彰化縣野鳥學會總幹事李益表示，3月初至今觀測到每天約有200隻灰面鵟鷹過境，預估數量高峰會落在18日至20日春分十，最高單日可能逾千隻鷹飛過。過去兩年過境數量大爆發，成長至3.8萬多隻，比起以往每年約在1.8萬至2萬隻之間，推測鷹群倍增可能原因，或許與新冠疫情影響，其繁殖與棲地大幅減少人為因素干擾有關。