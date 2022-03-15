女星手機號20年未換再續姻緣，警方提醒民眾詐騙集團也有冒充親友哏。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

女星大S的手機號碼20年未換，得以再續姻緣！中市警二分局「111年度首場社區治安會議」中，以此熱門話題提醒民眾防詐，呼籲詐騙集團手法不斷更新，不但搭時下流行哏，還常冒充多年未見親友行騙，尤其接到類似「猜猜我是誰」電話時，要謹記冷靜、查證及求助等原則，以免辛苦錢白白被騙走。

警二分局14日在賴村里活動中心舉辦「111年度首場社區治安會議」。警方提醒民眾可下載WHOSCALL軟體，透過刑事警察局與APP軟體合作，電話響起時就會自動比對165反詐騙專線資料庫。

警方說明，若發現是「異常電話號碼格式」、「商家／機構只接聽，不撥出的客服電話」、來電號碼開頭有「＋」號等疑似遭竄改電話號碼來電，在電話響起時，來電畫面會呈現警示文字，以免誤接詐騙電話。

此外，中市北區三民、崇德、五權及錦南街五岔路口新設置「多功能科技執法設備」，提醒民眾要遵守交通標誌、標線及號誌，確保行車安全，切勿心存僥倖以身試法。