特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克昨（14日）在社群平台推特（Twitter）向俄羅斯總統普丁發起「單挑」戰帖，引來車臣總統、俄羅斯高層相繼回應嗆聲。今天馬斯克延續昨天的戰帖再度發推文，搞笑貼出一張普丁騎熊和自己拿著火焰噴射器的合成梗圖，打趣說可以讓普丁獲得10%的觀看收益。

馬斯克昨晚在推特上向普丁宣戰，「我在此向普丁發起一對一決鬥的挑戰，以烏克蘭當賭注」，還直接標註克里姆林宮官方帳號，問對方「你同意這項決鬥嗎？」，並強調自己是很認真的。不過克里姆林宮並未回應馬斯克。

雖然克宮尚未回應，不過車臣總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）則在通訊軟體Telegram回應馬斯克，「我並不建議你和普丁決鬥，因為你們量級差太多了」。

不只卡狄羅夫，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）也在推特上反嗆馬斯克，說馬斯克只是一個「年輕的小惡魔」，比他都還要弱，勸馬斯克不要浪費時間了。

隨後馬斯克也不甘示弱在羅戈辛推文底下留言回擊，貼出網路流傳已久的「普丁騎熊」合成梗圖，並在旁邊多合成一張自己拿著火焰噴射器的照片，似乎這就是他期望和普丁的對戰模式，還打趣表示「好的，你可以額外獲得10%的觀看收益」。